Первые стажировки для людей с аутизмом стартовали в Москве

В Москве началась программа сопровождаемого трудоустройства «Шаг в профессию» Благотворительного фонда «Искусство быть рядом». Первые стажировки проходят в Парке Горького, Музее-заповеднике «Царицыно» и «Магазине Моей мечты». Семь участников с аутизмом получают профессиональный опыт и адаптируются к рабочей среде.

По словам организаторов, кандидаты проходят подготовку в Центре «Добрый», где учатся трудовым и социальным навыкам, получают поддержку наставников и профессиональную диагностику. Фонд помогает подобрать подходящее место работы и сопровождает весь процесс от собеседования до выхода на стажировку.

Так, в Парке Горького стажер Александр трудится в архиве, оцифровывает документы, создает каталоги и систематизирует материалы. По мнению сотрудников, ключ к успешному трудоустройству — уважение, поддержка и внимательное отношение к особенностям человека с аутизмом.

Директор фонда Светлана Шифрина отметила, что программа помогает участникам приобрести уверенность, стать самостоятельнее и востребованнее, а для московских организаций открытие дверей людям с аутизмом задает стандарт инклюзивности. Программа рассчитана на молодых жителей Москвы и области с РАС от 18 лет и направлена на социально-трудовую реабилитацию и подготовку к рынку труда.

В Москве горожане с инвалидностью получают системную поддержку на всех этапах жизни. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня в столице живут свыше 950 тысяч человек с особенностями здоровья, включая 60 тысяч детей.