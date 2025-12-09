Брачный период начинается у лисиц в Москве

У лисиц, обитающих на зеленых территориях Москвы, начинается брачный период. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«В зимний период на природных территориях Москвы проходит гон у обыкновенных лисиц. <…> В этот период лисы становятся особенно активными: в поисках партнера они значительно расширяют свои участки и маршруты передвижения, чаще издают характерные звуки – лай, визг – и становятся менее осторожными в городе и непосредственно вблизи людей. В это время лисы могут встречаться группами, так как одну самку может преследовать несколько самцов», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в этот период их внимание сосредоточено на поиске самки, поэтому они могут игнорировать присутствие людей на зеленых территориях и даже в жилой застройке города.

«Это временное изменение в привычном поведенческом стереотипе не свидетельствует о потере инстинктов или проявлении агрессии», – подчеркнули в департаменте.

При встрече лисы в парке или на другой природной территории жителям столицы следует сохранять дистанцию и наблюдать за животным издалека.