У магнолий в «Аптекарском огороде» аномально рано лопнули почки

У магнолий в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» из-за аномального тепла набухли и начали лопаться почки. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

12 ноября стало известно, что в Пальмовой оранжерее также зацвела орхидея Ангрекум — растение, которое редко встречается в природе в восточной части Мадагаскара, Восточной Африке и на островах Индийского океана. В естественной среде оно растет на высоте около 400 метров над уровнем моря.

21 апреля в саду МГУ распустилась первая сирень. Утром того же дня в Хамовниках москвичи заметили первую цветущую сакуру.

2 апреля редкий цветок симплокарпус зловонный впервые распустился в «Аптекарском огороде». Естественная среда обитания цветка — это болотистые места, которые сейчас постепенно исчезают. 13 февраля сообщалось, что в «Аптекарском огороде» распустилась орхидея «Яйцо в гнезде» с пурпурными пятнами.