Специалисты завершили благоустройство Профсоюзной улицы на юго-западе столицы. Вылетная магистраль пропускает в сутки порядка 130 тысяч автомобилей. Благоустройство шло семь месяцев.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пожалуй, главное изменение — порядка 3,2 тысячи новых деревьев-крупномеров. Они будут украшать Профсоюзную на всем протяжении от центра до МКАД. Также высаживаем многолетние растения. Привели в порядок пешеходные тротуары и дорожное покрытие, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

Также там установили 20 современных остановочных павильонов. Специалисты реконструировали пешеходный переход на пересечении улиц Профсоюзной и Наметкина.

1 декабря Сергей Собянин рассказал, что на северо-востоке Москвы будут построены и реконструированы более пяти километров дорог. По его словам, проект состоит из двух этапов: первый включает в себя строительство дороги, которая свяжет Череповецкую улицу с Путевым проездом.

В этом году в столице обновили около 700 улиц, включая три вылетные магистрали: Волгоградский проспект с Марксистской улицей, Щелковское шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной, а также Профсоюзную с проспектом 60-летия Октября.