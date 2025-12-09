Завершено благоустройство Профсоюзной улицы — крупной вылетной магистрали на юго-западе Москвы, которая пропускает около 130 тысяч автомобилей в сутки. Комплексные работы заняли семь месяцев. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Пожалуй, главное изменение — около 3,2 тысячи новых деревьев-крупномеров. Они будут украшать Профсоюзную на всем протяжении от центра до МКАД. Также высаживаем многолетние растения», — отметил Мэр Москвы.

Рядом с Профсоюзной улицей проживают свыше 850 тысяч человек. Ежедневный пассажиропоток 75 маршрутов городского транспорта, курсирующего по ней, составляет 275 тысяч человек.

Комплексное благоустройство Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября начали в мае 2025 года. Работы вели на участке от площади Гагарина рядом с Третьим транспортным кольцом до МКАД общей протяженностью 12,4 километра.

Основной задачей было сделать городскую среду более комфортной и функциональной для местных жителей, сохранив при этом транспортную функцию магистрали.

Вдоль всей вылетной магистрали реконструировали тротуары, заменили покрытие проезжей части, убрали под землю воздушные кабельные линии и смонтировали дополнительную систему водостока.

Для улучшения движения транспорта в районе станции метро «Беляево» организовали новую полосу для поворота налево с Профсоюзной улицы на улицу Миклухо-Маклая. Благодаря дополнительной полосе пропускная способность участка выросла на 10 процентов. Еще на пересечении улиц Профсоюзной и Наметкина появился новый пешеходный переход. Теперь жители могут безопасно и комфортно пересекать перекресток. Кроме того, по оси Профсоюзной улицы в районах Беляево, Теплый Стан и Коньково эллипсоидное бетонное разделительное ограждение нового типа общей протяженностью свыше трех километров. Это значительно повысило безопасность дорожного движения.

Для пассажиров городского транспорта вместо устаревших остановочных пунктов установили около 20 современных павильонов. Сориентироваться поможет 31 новая информационная стела. Светлее и безопаснее в вечернее и ночное время станет благодаря замене более 1,1 тысячи уличных фонарей.

Кроме того, на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября станет намного больше зелени: здесь разобьют 66 гектаров газонов и посадят деревья. Уже высадили свыше 1,9 тысячи штук, а также 20 тысяч древесных и 300 тысяч многолетних растений.

Создание качественной городской среды. Программа 2025 года

В 2025 году работы по благоустройству охватили свыше 3,7 тысячи объектов, включая более 80 важных объектов, около 700 улиц в формате комплексного благоустройства и примерно 2,4 тысячи дворовых территорий.

«В этом году мы благоустроили три большие вылетные магистрали: Профсоюзную улицу с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами. В зоне притяжения каждой из них живут от 800 тысяч до миллиона человек», — добавил Мэр Москвы.

В течение года продолжили благоустройство музея-заповедника «Коломенское», парков Горького и «Сокольники». Кроме того, начали работы на территории олимпийского комплекса «Лужники».

