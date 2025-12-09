В МЧС призвали москвичей устанавливать огнетушитель в комнате с елкой

Сотрудники МЧС напомнили жителям столицы о необходимости размещения огнетушителя в комнате, где установлена новогодняя елка.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, кошмой). При необходимости дополнительно зафиксировать елку к стене или потолку (незаметной леской) с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, — передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители МЧС также отметили важность выбора места для установки елки. Это должно быть ровное, просторное пространство. Елку не стоит устанавливать рядом с отопительными приборами, каминами и другими источниками тепла. Расстояние между ними должно быть как минимум метр. Кроме того, елку нельзя устанавливать у эвакуационных выходов или около газовых приборов.

В прошлом году новогодняя елка стала причиной пожара в квартире в центре столицы. Огонь вспыхнул в жилом помещении дома на Садовой-Черногрязской улице. В результате возгорания пострадал один человек. Хозяева квартиры сами потушили пожар.