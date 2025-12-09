В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается резкое похолодание, придут небольшие морозы. После этого на смену такой погоде придет волна тепла, рассказала 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

В субботу в столице ожидается до -2…-4 градусов, по области – чуть холоднее, при этом будет идти снег. Сохранится холодная погода и в воскресенье, причем, как только небо станет ясным, а ветер стихнет, морозы усилятся. Прогнозируется, что 14 декабря температура воздуха уже опустится до -12…-13 градусов в ночные часы, рассказала синоптик.

Однако продлится такая холодная погода недолго – вскоре после этого регион накроет новая волна тепла, выпавший снег растает. В то же время до конца декабря температура воздуха в Москве и области будет преимущественно отрицательной, отметила Позднякова. На новогоднюю ночь она пообещала жителям снежный покров.