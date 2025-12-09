На ВДНХ открылась мультимедийная выставка «Быть Ван Гогом»

В павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ открылась иммерсивная мультимедийная выставка «Быть Ван Гогом». С помощью современных технологий в одной экспозиции собраны около 200 изображений картин, эскизов и редких архивных материалов, включая письма художника его брату Тео.

Выставка охватывает ключевые этапы жизни и творчества Винсента Ван Гога. Так, в зале «Поиск себя» можно узнать о формировании его личности в юности, сложных взаимоотношениях в семье, поисках себя и своего призвания, первых творческих опытах, а также о том, как на него повлияли Париж и встреча с импрессионистами.

Зал «Арльский период» рассказывает о самой плодотворной поре в творчестве художника.

Именно здесь, в городе Арль, сформировался уникальный стиль Ван Гога и были созданы его самые известные работы.

Зал «Мастерская юга» посвящен его мечте о братстве художников-единомышленников, совместном поиске идеального искусства будущего. Это желание подарило миру гения, но для самого мастера обернулась разочарованием и трагедией.

Завершает экспозицию зал, посвященный мрачным предчувствиям Ван Гога. В нем события его последних лет оживают в форме вещего сна: в огне безумия сгорают лучшие работы, он видит коридоры больниц, где ему предстоит провести последние годы своей жизни, и их обитателей. Кульминацией становится пророческое видение — поле с воронами и выстрел, оборвавший жизнь художника.

Инсталляция дополняется анимацией картин и оригинальной музыкой.

Выставка платная, предусмотрены семейные, льготные и бесплатные билеты. Она будет работать до 11 января. Посетить ее можно по нечетным числам с 11:00 до 22:00.