Дом Наркомата путей сообщения на Спиридоновке отремонтируют

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома — объекта культурного наследия «Жилой дом Наркомата путей сообщения» по адресу: улица Спиридоновка, дом 22/2.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Хорошо известный москвичам бывший дом Наркомата путей сообщения на Спиридоновке был построен в 1932–1940 годах в две очереди по проектам Георгия Волошинова и Леонида Полякова. В ближайшее время в здании проведут ремонтные работы, необходимые для сохранения его внешнего облика и поддержания эксплуатационных характеристик в соответствии с современными нормами. Проект капремонта прошел обязательную государственную экспертизу и получил положительное заключение. Так, специалисты приведут в порядок места общего пользования и фасады, включая историческое декоративное убранство», — рассказал Владимир Ефимов.

Специалисты проведут локальный ремонт в местах, где ранее заменили инженерные коммуникации, а также выполнят отделочные работы в подъездах, приведут в порядок кровлю и фасады, восстановят элементы наружного декора.

«Объект ремонта — жилое кирпичное здание переменной этажности с 11-метровой башней. В доме 12 подъездов. В каждом из них, согласно проекту, заменят штукатурную отделку стен и потолков, отремонтируют и покроют лаком бетонные полы и ступени лестниц, расчистят, отремонтируют и заново покрасят перила. В помещениях цокольного этажа заменят деревянные перегородки, проведут антигрибковую обработку, выполнят новую отделку стен, потолков и полов с использованием различных материалов в зависимости от функционального назначения помещений», — рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Так как дом — памятник архитектуры, все работы будут проводиться под контролем столичного Департамента культурного наследия.

Фасады здания, в том числе декоративные элементы, расчистят от загрязнений и старой краски, локально обработают биоцидными препаратами. Утраченные декоративные элементы наличников, карнизов, порталов дверей, арок и капителей пилястр восстановят с помощью докомпоновки. По завершении этих работ фасады покрасят.

Капитальный ремонт затронет и крышу здания. Здесь поменяют покрытие из кровельных листов, а также отремонтируют надстройки.

Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко добавил, что этот дом — уникальное здание, которое соединяет две советские архитектурные эпохи. Первая очередь возведена в стиле конструктивизма, а вторая — в стиле советской неоклассики. Для столичного Фонда капитального ремонта приоритетная задача — не только вернуть объекту аутентичный исторический облик, но и вновь сделать дом комфортным для его жителей.