В Московском регионе вечером 12 декабря начнется похолодание

Похолодание начнется в Москве и Московской области вечером в пятницу - следует из прогноза, озвученного ТАСС синоптиками Гидрометцентра РФ.

"Днем в пятницу, 12 декабря, воздух в столице прогреется до плюс 3-5 градусов, по области - до плюс 6 градусов, но к вечеру столбики термометров уже опустятся до минус 1 градуса", - сказал собеседник агентства.

Специалисты ожидают, что в течение дня в столичном регионе пройдет дождь со снегом и местами даже метель. Усилится ветер - порывы могут достигать 17 м/с.

В ночь на 13 декабря на фоне облачной погоды метеорологи не исключают местами небольшой снег, а температура воздуха понизится до минус 5-7 градусов в Москве и до минус 9 градусов - по области.

"Днем в Москве до минус 5 градусов, в Подмосковье - до минус 7 градусов, порывы северного и северо-западного ветра могут вновь достигать местами 17 м/с", - сказал собеседник агентства.

В ночь на воскресенье, 14 декабря, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, столбики термометров покажут в столичном регионе до минус 10 градусов. Днем же температура воздуха может колебаться от минус 8 до минус 3 градусов.