Собянин рассказал о прорывных разработках резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» предложили новые прорывные технологии для российской промышленности.

Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«В этом году предприятия столичной особой экономической зоны запатентовали несколько высокотехнологичных изделий. Резидент ОЭЗ разработал уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Он подходит для демонстрации трехмерных изображений. В школе с его помощью можно визуализировать учебный материал, а в промышленности — моделировать сложные производственные процессы», — написал Мэр Москвы.

Другое столичное предприятие создало устройство для автоматизации процесса нажатия кнопок на панели управления. Изделие будут использовать в паре с промышленным оборудованием, оно позволит значительно увеличить эффективность производства.

Еще одна фирма презентовала три разработки. Среди них — образовательный набор для изучения основ аэродинамики. Он состоит из лабораторных работ и курса по программированию управляющей платы летательных аппаратов.

Столичная компания разработала износостойкое покрытие для ленточных пил. Оно значительно продлевает срок службы изделия. Начало производства в столичной ОЭЗ запланировано на 2026 год.

За все время работы особой экономической зоны «Технополис Москва» ее предприятия вывели на рынок свыше 700 результатов интеллектуальной деятельности.

