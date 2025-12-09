Снегопад накроет Москву вечером 9 декабря
Снегопад накроет Москву во вторник, 9 декабря, после 18:00 и усилится к 03:00 10 декабря. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В ближайшие выходные — 13 и 14 декабря — в Москве и Московской области начнется похолодание, которое сменится потеплением. При этом температуры в этом месяце будут отрицательными, сообщила Татьяна Позднякова. По ее словам, днем в субботу температура будет варьироваться от минус четырех до минус двух градусов, а по области — еще ниже. Она добавила, что в регионе пройдут снегопады.
Кроме того, 9 декабря в Москве объявили «желтый» уровень опасности на двое суток из-за гололедицы. Соответствующее предупреждение действует до 9:00 по московскому времени четверга, 11 декабря. В Гидрометцентре рассказали, что местами возможно образование гололедицы.