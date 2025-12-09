В МЧС призвали москвичей устанавливать огнетушитель в комнате с елкой

Помещение, в котором установлена елка, должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения, такими как огнетушители, песок и кошма. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

«Для установки новогодней елки необходимо выбрать ровное, просторное место вдали от отопительных приборов, каминов, печей и электроприборов с нагревом – не менее 1 м от источников тепла. Категорически нельзя ставить елку в проходе, у эвакуационных выходов или рядом с газовыми приборами. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма). При необходимости дополнительно зафиксировать елку к стене или потолку (незаметной леской) с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Для живой елки регулярно необходимо при возможности доливать воду – это снижает риск высыхания и воспламенения», – заключили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве напомнили москвичам о том, что не следует украшать елку свечами и игрушками из легковоспламеняющихся материалов.