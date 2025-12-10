Синоптики сообщили о пасмурной погоде и небольшом снеге в Москве 10 декабря

В среду, 10 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, утром будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один — ноль градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 3–1 градус мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

В Москве и Московской области 9 декабря пошел снег, выпадение которого прогнозировали метеорологи. Осадки сформируют временный снежный покров, который пролежит около двух–трех дней.

Резкое снижение температуры произойдет в Москве в выходные дни. В столицу придут настоящие морозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон теплой погоды сохранится в Москве до конца рабочей недели.