Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 8 декабря, принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России. Он отметил, что во время подготовки к заседанию Совета было собрано около 110 предложений регионов страны, связанных с реализацией национальных проектов, большая часть которых касается финансирования.

Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что впервые за все последнее время работы над национальными проектами данные об ожидаемых результатах и объемах средств финансирования по национальным проектам довели до регионов уже 20 августа.

— Это дало возможность провести консультации регионам с министерствами и ведомствами, уточнить задачи, проекты и, конечно, своевременно отразить все эти задачи в своих региональных бюджетах, что, конечно, повысило значительно качество подготовительной работы к реализации национальных проектов в следующем году, — подчеркнул глава города.

Путин добавил, что наблюдается большой запрос, связанный с ростом объемов субсидий. При этом, несмотря на сложные экономические условия, финансирование национальных проектов на 2025–2026 годы было «несколько увеличено», передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В тот же день Сергей Собянин предложил сократить сроки технологического подключения построенных объектов. Он отметил, что текущие сроки в 18 месяцев считаются удовлетворительными, но указал на более быстрое завершение самого строительства некоторых объектов — 12 месяцев.