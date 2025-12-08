В Москве отметили юбилей Бессмертного полка

Десятилетие Бессмертного полка России торжественно отметили на Всероссийском форуме «Память вне времени» в Музее Победы в Москве.

Мероприятие объединило около 200 представителей движения из разных регионов России и международных координаторов из десяти стран, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи и популяризацией истории, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Открывая форум, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков зачитал слова президента Владимира Путина.

«Движение уверенно развивается, объединяет в своих рядах всё больше единомышленников. И потому уверен, что нынешний форум… позволит вам наметить новые направления для образовательной, просветительской, воспитательной работы», – сказал он.

После этого активисты получили Благодарственные письма президента и почетные награды, а Герой России Алексей Романов вручил однополчанам медали организационного комитета «Победа».

С приветственным словом к участникам также обратились представители Следственного комитета России, Россотрудничества, а также сопредседатели движения Елена Цунаева и Сергей Макаров. На открытии Цунаева отметила, что в юбилейный год Бессмертный полк прошел в 120 странах, объединил более 7 млн потомков Победителей и выдержал 13 волн кибератак, продолжив шествие онлайн и офлайн по всей стране.

В деловой части форума обсуждались развитие патриотических инициатив, международный опыт и вопросы сохранения исторической памяти. Международный координатор шествия в Киргизии Галина Кетова рассказала о рекордном количестве стран-участников и подчеркнула верность участников движению. Спикер МИД России Мария Захарова выразила особую поддержку внешнеполитического ведомства, отметив важность международного масштаба памятных акций и глубокое личное участие дипломатов.

Финальную часть программы посвятили роли СМИ в патриотическом воспитании, где выступили депутат Мария Бутина, профессор Андрей Манойло и ведущий Александр Смол.