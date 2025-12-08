Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 8 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России обозначил необходимость ужесточить требования к подрядчикам, задействованным в реализации нацпроектов, и создать институт квалифицированного подрядчика.

По словам главы города, регионы должны были ввести около трех тысяч новых объектов в течение 2025 года. Он подчеркнул, что эти объекты — детские сады, школы и важная инфраструктура — требуют высокой динамики развития, и любые задержки становятся критичными. Собянин предложил ввести институт квалифицированного подрядчика для торгов по 44-му Федеральному закону, аналогично тому, как это работает по 223-му.

Он объяснил это тем, что результаты проверок Счетной палаты и аналитика Министерства строительства указывают на частые срывы контрактов из-за недобросовестных исполнителей. Мэр предложил ужесточить допуск к таким контрактам, требуя от подрядчиков не только формального опыта, но и подтверждения наличия необходимых сил, средств, квалифицированных кадров, техники и технологий.

Кроме того, глава города инициировал расширение использования информационного моделирования в строительных проектах. Собянин напомнил, что закон о внедрении технологии информационного моделирования (BIM) приняли в 2014 году. Эта технология позволяет готовить и реализовывать проекты в электронном виде. Хотя BIM стало обязательным для долевого строительства, большинство строек продолжают использовать бумажный формат.

— Предлагаем дать возможность субъектам со следующего года принимать решение об обязательном проектировании по технологии информационного моделирования. Это на 30 процентов ускоряет само проектирование, от 10 до 20 процентов упрощает и сокращает расходы на будущую эксплуатацию, — передает слова Собянин агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр сообщил, что в Москве открылись еще два центра женского здоровья. Он отметил, что эти центры входят в новый столичный стандарт медицинской помощи, направленный на комплексную поддержку женщин.