Москвичам назвали сроки похолодания

В субботу, 13 декабря, в Москве и Московской области похолодает, однако морозная погода долго не продержится в столичном регионе. Об этом Рамблеру рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

В ночь на 13 декабря ожидается слабая отрицательная температура, при этом днем в субботу, а также в воскресенье и понедельник она продолжит понижаться. Некоторые модели показывают, что утром в понедельник, 15 декабря, температура воздуха в Москве опустится до минус 8 – минус 12 градусов. И будет небольшой снежок. Однако сейчас достаточно сложно сказать, насколько задержится в регионе вот эта волна холодной погоды, ведь на подходе уже следующий циклон, который способен привести погоду в состояние оттепели. Не исключено, что уже к 20-21 декабря москвичи вновь смогут увидеть температуру выше нормы. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды медведи в Подмосковье не смогли уйти в спячку.