Синоптик Позднякова: в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ударят морозы

Как сообщила синоптик, в субботу днем в столице температура опустится до -2 – -4 градусов, а в Подмосковье будет еще холоднее. Холодный воздух, по ее словам, продолжит поступать в регион и в следующее воскресенье. Также в регионе ожидаются снегопады, отметила специалист. «Температура воздуха уже в воскресенье станет хорошо отрицательной: в ночные часы -12 – -13 градусов», – уточнила Позднякова. Она добавила, что период хорошей зимней погоды в регионе будет недолгим. После этого придет новая волна относительно теплой погоды, и возможно, от выпавшего снега останется немного. «Однако все модели показывают, что и в дальнейшем, до конца декабря, температура будет отрицательной», – подчеркнула метеоролог. В интервью 360.ru Позднякова также отметила, что в Новый год в Москве и области будет лежать снежный покров. Ранее сообщалось, что до конца недели в Москве ожидается аномально теплый период, когда столбики термометров поднимутся до +7 градусов. Детальный прогноз по столичному региону – на «ФедералПресс». Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия