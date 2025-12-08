Москва установила национальный рекорд по числу участников кибертурниров

Московская международная неделя видеоигр (ММНВ) продемонстрировала высокий уровень интереса к киберспорту по всей стране, установив новый национальный рекорд по количеству участников кибертурниров.

© Вечерняя Москва

В рамках недели видеоигр прошло более 10 турниров, а в соревнованиях, организованных партнерами мероприятия, приняли участие более 4600 игроков. Этот беспрецедентный масштаб официально зафиксирован в Книге рекордов России.

Турниры охватили десятки площадок в столице по всей стране. В киберспортивных клубах Colizeum прошли турниры по дисциплинам CS2, Dota 2, Hearthstone, Apex Legends и Fortnite. Помимо этого, в столице прошли мини-турниры: по Starcraft в Retro Gaming Club и по Tekken 8 в Dungeon Pub, а также соревнования по Mario Kart 8, Shrek Super Slam, Tetris Kiwamemichi, Puyo Puyo Fever, Sonic Team Racing и Street Fighter 6 в Яндекс Музее.

Также в сети киберспортивных клубов CyberX по всей России прошли турниры по таким дисциплинам как CS2 и Dota 2. Помимо этого, на Ночи Видеоигр на площадке VK Play Арена Федерация компьютерного спорта (ФКС) Москвы провела турниры по CS2 и Tekken 8 на платформе Cybermos.ru. А на площадке ММНВ в Кластере видеоигр и анимации были проведены турниры в зоне с гоночными и авиасимуляторами от SMP Esports, Фогейм провели финал отборочных на чемпионат мира по Point Blank, а ФКС Москвы и GIG провели шоу-матч — Супер Кубок по League of Legends.

Первая ММНВ организована Агентством креативных индустрий Москвы при столичном Департаменте культуры. Цель мероприятия — продемонстрировать российские игровые разработки и столичную инфраструктуру для развития индустрии видеоигр, а также укрепить позиции московских студий на международных рынках.