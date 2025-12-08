Музей Москвы представил выставку о жизни в психоневрологических интернатах

В Музее Москвы представлен художественно-документальный проект «Выставка про ПНИ», посвященный жизни людей в психоневрологических интернатах и вопросам нормы и психического здоровья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила автор социального проекта «Народного фронта» «Регион заботы» Нюта Федермессер.

«Для широкой публики с завтрашнего дня, с 9 декабря, выставка будет открыта.<...> «Выставка про ПНИ», выставка про психоневрологические интернаты, но это упрощенный взгляд. Выставка про то, как система поглощает, разрушает и расчеловечивает, и как именно человеческое тепло, человеческое прикосновение, человеческое неравнодушия возвращает обратно нам самих себя, наше чувство собственного достоинства и право собой быть и собой оставаться», – рассказала Федермессер.

Над выставкой работали фотограф-документалист Юрий Козырев и художник Алексей Сахнов, проживающий в психоневрологическом интернате. В экспозиции представлены их фотографии, видео и аудиозаписи, а также художественные скульптуры.

Как отметила Нюта Федермессер, эти экспонаты отражают правду о жизни в ПНИ.

«Выставка про ПНИ» – правда про ПНИ, потому что когда ты становишься производителем системы и невольно рабом системы, ты понимаешь, как это страшно, метафорически понимаешь, что мы, в общем, это сами себе можем создать не только внутри интерната, внутри города, страны семьи, планеты – и только держась друг за друга можем из этого выбраться», – подчеркнула Федермессер.

Помимо выставочной части, проект включает сопроводительную программу. Посетителям предлагаются музейные медиации для обсуждения социально значимых тем, специальная новогодняя акция «ПНИжеланий», а также возможность присоединиться к волонтерской деятельности через социальную программу экспозиции.