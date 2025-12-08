Собянин рассказал, какие объекты украсит художественная подсветка в этом году

В их числе — Большая спортивная арена «Лужников», фасад которой превратится в мультимедийное пространство.

295 лет назад в Москве появились первые фонари, а сегодня российская столица входит в тройку наиболее освещенных городов мира. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«По вечерам зажигается свыше миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Больше половины из них — энергоэффективные», — отметил Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

В этом году подсветка украсит около 100 объектов. Уже преобразились фасады 50 школ, обновленных в рамках программы «Моя школа», Живописный мост, культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте, новая Царская набережная Москвы-реки в музее-заповеднике «Коломенское». Архитектурно-художественная подсветка украсила и несколько храмов, в том числе на Малахитовой улице в Ростокине, в районах Крылатское и Таганский, а также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на улице Большой Садовой.

«Уже в ближайшее время фасад Большой спортивной арены в “Лужниках” превратится в мультимедийное пространство благодаря уникальной технологии видеомэппинга и динамической подсветке. Частью композиции станет каток с различными инсталляциями», — написал Мэр Москвы.

С 2011 года число объектов с архитектурно-художественной подсветкой в столице выросло в четыре раза. Сегодня таких зданий и сооружений уже около 2,4 тысячи. Благодаря этому на улицах создана уникальная и комфортная атмосфера.