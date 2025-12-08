Манул Тимофей завершил зажировку к зиме

В Московском зоопарке завершилась сезонная зажировка манула Тимофея - одного из символов зоопарка, сообщается на портале mos.ru. По данным зоологов, к началу декабря он достиг оптимальной зимней массы в 6,5 килограмма и оброс более густой шерстью.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В зоопарке отмечают, что сроки набора веса у манулов варьируются в зависимости от погоды. Осенний рацион Тимофея увеличивали до 350-400 граммов в сутки, распределяя корм на два приема, чтобы стимулировать его активность в уличном вольере. Один день в неделю оставался разгрузочным.

По мере выпадения снега манул станет реже выходить из утепленного домика; сотрудники зоопарка обычно расчищают ему тропинки для недолгих прогулок. С февраля начнётся обратный процесс - разжировка: вес будут снижать постепенно. В прошлом году минимальная масса Тимофея составляла 3,7 килограмма.

«В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания. Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам», - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Манул - представитель редкого вида кошачьих, включенного в Международную Красную книгу. Московский зоопарк участвует в программах по сохранению и изучению манулов.

Московский зоопарк ведет круглосуточные онлайн-трансляции из вольеров, на видео можно увидеть и манула. В прямом эфире также можно наблюдать за львами, пандами, сурикатами, приматами, слонами и капибарами. Животных показывают ежедневно с 09:00 до 17:00, позднее доступна запись эфира.