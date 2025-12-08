Гости ВДНХ смогут бесплатно отправить близким сюрприз почтой

ВДНХ и «Почта России» запустили совместный проект, в рамках которого посетители выставки Русского музея смогут бесплатно отправить эксклюзивную открытку с изображением Москвы. Об этом сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба ВДНХ

Акция приурочена к выставке Русского музея «Образ Москвы в русском искусстве», которая откроется 9 декабря в павильоне № 1. Посетители могут бесплатно отправить в любую точку России открытку с репродукцией картины Жерара Делабарта «Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста».

Открытку выдают при покупке билета в кассе или в сувенирном магазине павильона № 1; обладатели онлайн-билетов могут также обратиться за своими экземплярами. В вестибюле павильона № 1 установят специальный ящик «Почты России», откуда послания отправятся по указанным адресам.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве» была подготовлена Русским музеем в сотрудничестве с правительством Москвы, Департаментом культуры Москвы и ВДНХ. Экспозиция выставки включает 115 произведений живописи и скульптуры, многие из которых крайне редко покидают Санкт Петербург.

Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00 (вход до 20:00).

На ВДНХ также разместили ящики для писем Деду Морозу - в инфоцентре ВДНХ в арке главного входа, в семейном тематическом парке «Орион», в Центре национальных конных традиций и центре океанографии и морской биологии «Москвариум».