У театра "Современник" установили новогоднюю елку

У театра "Современник" сегодня установили одну из пяти транспортных ёлок. Её украсили шарами, игрушками в виде моделей автобусов, вагонов метро и даже такси.

В торжественном открытии ёлки принял участие худрук театра Владимир Машков. Он сообщил, что 19 декабря запустят трамвай, посвящённый 90-летию "Современника". А глава Дептранса Максим Ликсутов рассказал, как проходит подготовка общественного транспорта к празднику.