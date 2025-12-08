Студенты колледжей стали одними из лучших на соревнованиях молодых реставраторов

Ребята продемонстрировали свои умения, восстановив нуждавшиеся в реставрации предметы, а также провели серию мастер-классов.

В столице подвели результаты профессионального конкурса «Московская реставрация», а также соревнований в рамках выставки «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР») и образовательного комплекса градостроительства «Столица» завоевали 10 наград. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Так, студент третьего курса колледжа «26 КАДР» Илья Извеков стал лауреатом ежегодного конкурса «Московская реставрация». Он восстановил корабельную пушку 1853–1856 годов, которая была частью военного судна времен Крымской войны. Теперь артефакт находится в музее истории Черноморского флота Дворца творчества детей и молодежи «Севастополец».

«Очень рад этой награде. Отдельное спасибо моим преподавателям, которые дали мне возможность заняться настоящей исследовательской работой и прикоснуться к истории. Полгода я посвятил восстановлению пушки: изучал информацию в архивах, делал графическую реконструкцию, очищал металл от коррозии и многолетних слоев краски. В рамках исследования я установил, что пушку изготовили на Олонецком Александровском заводе. А в процессе работ я обнаружил орудийный номер, который подтвердил принадлежность к морской артиллерии, а также герб Российской империи. Кроме того, определил вес орудия — около четырех тонн», — рассказал Илья Извеков.

Поскольку объем работ был большим, студенту помогали мастера производственного обучения колледжа «26 КАДР» Николай Фризин и Дмитрий Мякутин, а также выпускник колледжа Александр Оленичев. Вместе они изготовили деревянный лафет — опору для артиллерийского орудия. После изучения чертежей для точного расчета размеров станины (части лафета) создали новый эскиз, изготовили сложные детали и собрали деревянный станок для пушки.

Кроме того, студенты колледжа «26 КАДР» и образовательного комплекса градостроительства «Столица» завоевали награды на международных состязаниях молодых реставраторов. На счету ребят девять наград. Соревнования прошли с 4 по 7 декабря в рамках выставки «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». В них участвовали молодые мастера из 25 высших и средних профессиональных учебных заведений 13 регионов России, а также Республики Беларусь.

Студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 стали победителями в трех направлениях. Так, Ксения Трунина заняла первое место в номинации «Реставрация произведений из дерева», Анастасия Захарова — в компетенции, посвященной реставрации архитектурного белокаменного декора, а Артур Цымбал и Даниил Свистунов победили в номинации «Реставрация металлической кровли».

Юлия Гуськова и Алексей Ензак, студенты образовательного комплекса градостроительства «Столица», стали первыми в реставрации лепного декора и штукатурок. Кроме того, студентка колледжа «26 КАДР» Анна Шевченко завоевала второе место за реставрацию терразитовых штукатурок и каменного декора, а Анна Нефедова и Наталья Бороздина стали бронзовыми призерами в реставрации монументальной живописи. Ребята получили возможность пройти стажировку в Государственном научно-исследовательском институте реставрации и Академии реставрации и дизайна в Санкт-Петербурге, а также призы спонсоров — профессиональные инструменты и реставрационные материалы.

В рамках деловой программы выставки студенты колледжа «26 КАДР» провели серию мастер-классов. Они показали, как создаются платы для храмовой росписи, восстанавливается икона и оконная рама одного из павильонов ВДНХ в технике темперной живописи. Кроме того, ребята продемонстрировали, как проводится реставрация и золочение поталью керамической игрушки, а также ремонт изделий в технике маркетри — инкрустации мебели.