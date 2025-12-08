В Москве в ближайшие дни ожидается потепление, снега пока ждать не стоит, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«У нас до среды (10 декабря. — RT) включительно будет продолжаться нулевая температура. Причём даже днём ожидается порядка 0...+1 °С — не выше», — поделился он.

В среду в столичный регион подойдёт тёплый фронт циклона, продолжил Шувалов.

«В четверг (11 декабря. — RT) возможны осадки — снег, переходящий в дождь. С четверга и до конца недели, включая выходные, можно ожидать дневную температуру на уровне +4...+5 °С. Ночами тоже положительные значения», — отметил он.

По словам синоптика, ветер в этот период сменится с южного на западный.

«При повышении температуры, следовательно, снега ждать нам неоткуда. Мы продолжим этот период с затянувшейся осенью», — подытожил он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова отметила, что понижение температуры в Москве ожидается в середине декабря.