На этой неделе в Москве выпадет снег и сформируется снежный покров, однако его быстро смоют дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу специалиста, снежный покров в столице продержится всего сутки.

— Во вторник ночью будет преимущественно без осадков. Днем выпадет небольшой снег — примерно полтора сантиметра. В среду ожидается более ощутимое снижение температуры воздуха, ночью в Москве будет от нуля до минус двух градусов, а по области — до минус пяти. В ночные часы начнет идти снег, днем он станет мокрым. Ляжет совсем небольшой снежный покров, из которого нельзя будет даже слепить снежную бабу или пойти кататься на лыжах, — сообщил Вильфанд.

И уже в четверг снежный покров растает из-за повышения температуры и дождя, отметил синоптик.

— В четверг снег начнет таять, потому что начнется очередное повышение температуры, — пояснил специалист. — Ночью столбик термометра будет на околонулевых значениях, днем в Москве ожидается от плюс одного до четырех градусов, а в Подмосковье — до плюс пяти градусов. В четверг будут идти осадки в виде дождя, которые и размоют тот небольшой снежок, образовавшийся в среду.

По его словам, в пятницу также будет достаточно тепло: днем и ночью в Московском регионе ожидается от нуля до плюс пяти градусов. Будет небольшой снег с дождем, но снежный покров уже не сформируется.

В выходные и последующие дни Москва окажется в тылу циклона, температура воздуха понизится, но все равно будет довольно высокой для декабря. Периодически будет идти снег, но пока не ясно, сформируется ли устойчивый снежный покров в таких погодных условиях.

— Температура будет выше климатической нормы. Но абсолютные значения уже будут отрицательными. В Москве ожидается от минус двух до пяти градусов, а по области — до минус шести. Дневные температуры также будут отрицательными — от нуля до минус трех градусов. Местами прогнозируется небольшой снег, но сейчас рано говорить, сформируется ли он дальше в виде устойчивого снежного покрова. Делать такие прогнозы пока рано, но на этой неделе устойчивого снега точно ждать не стоит, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что уже со второй недели декабря зима «высунет нос» и пройдут осадки в виде снега. Подробнее о прогнозе на наступившую неделю — в материале «ВМ».