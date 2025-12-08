В театре «Шалом» прошла премьера спектакля победительницы конкурса «Таланты»

Его поставили по книге испанского писателя Давида Циричи.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В театре «Шалом» состоялась премьера спектакля «Мох. История одного пса». Режиссером постановки стала Екатерина Корабельник — победительница Всероссийского открытого конкурса столичного Департамента культуры по формированию кадрового резерва в театрах Москвы «Таланты».

Это первая премьера, увидевшая свет в рамках проекта «Таланты». На момент создания спектакля режиссер проходила стажировку в театре «Шалом».

«Кадровый конкурс “Таланты” стал важным событием для “Шалома”. Это замечательный опыт, который дал нам возможность увидеть внутренние процессы собственного театра глазами профессионалов. А взамен мы смогли дать им возможность отточить свои навыки в работе. Как человек, который стал директором в 26 лет, я уверен, что в молодое поколение управленцев важно верить и давать им шанс показать себя, отточить свои навыки. Именно тогда у театра как поля для профессиональных вызовов будет будущее», — отметил директор театра «Шалом» Андрей Соколов.

В основе спектакля — одноименная книга испанского писателя Давида Циричи. Главный герой — пес, который потерял свою семью во время войны и отправился в долгий путь в поисках нового дома. В постановке соединились драматический театр, театр предмета и театр кукол. Такой ход, по мнению режиссера, подчеркивает эмоциональную природу героев и событий.

«Меня привлекла история пса по кличке Мох — она честная, трогательная и понятная зрителям любого возраста, — рассказала Екатерина Корабельник. — В работе над спектаклем мы стремились рассказать эту историю так, чтобы зритель сразу попадал в мир героя и сопереживал ему в каждом эпизоде. Все, что создано командой, работает на то, чтобы зритель прожил путь животного — не как сказку, а как настоящую жизнь».

Познакомиться с постановкой приглашают 21 декабря, 6 и 10 января, 8 и 21 февраля. Билеты можно приобрести с помощью сервиса «Мосбилет».

Проект «Таланты» Департамента культуры города Москвы направлен на формирование кадрового резерва столичных театров. Его участники проходили обучение у ведущих театральных мастеров, стажировались в столичных театрах и готовили собственные проекты совместно с наставниками. По итогам финала было принято решение включить 39 участников в кадровый резерв. Лучшие проекты получили возможность реализации на театральных площадках.