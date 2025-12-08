В Музее Победы открылся Всероссийский форум "Бессмертного полка России"

Торжественное открытие Всероссийского форума "Память вне времени", организованного общественным движением "Бессмертный полк России", состоялось в понедельник в Музее Победы на Поклонной горе, передает корреспондент ТАСС.

Участников мероприятия ждет насыщенная деловая программа с участием представителей федеральных органов власти, экспертов в области медиа, патриотического воспитания, архивного дела и других специалистов.

В своем приветственном слове сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы РФ Елена Цунаева напомнила, что в этом году акции исполнилось 10 лет.

"Очень важно, чтобы дух шествия "Бессмертный полк" жил и распространялся по всем, даже самым небольшим населенным пунктам нашей страны. От всей души благодарю всех, кто стоял у истоков зарождения акции и продолжает до сих пор работать с нами", - сказала Цунаева.

Форум призван стать площадкой для обмена опытом, обсуждения новых форматов работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.