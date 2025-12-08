Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку к зиме. Его вес достиг 6,5 килограмма, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Палласов кот – один из любимцев посетителей и символ зоопарка. К началу декабря самец манула стал весить 6,5 килограмма, а также оброс густой шерстью и теперь похож на большой пушистый шар. Время окончания зажировки хищника всегда индивидуально и зависит от погодных условий", – отмечается в сообщении.

Зажировка у манула начинается осенью. До наступления холодов специалисты постепенно увеличивали его рацион. Осенью Тимофею было положено 350-400 граммов корма в день. Он питался в два приема. При этом понедельник был разгрузочным днем.

"Мы внимательно следим за состоянием Тимофея, и его текущая форма говорит о прекрасном самочувствии и готовности к холодам", – уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Как указывается в сообщении, с выпадением снега Тимофей станет менее активным и будет реже выходить в уличный вольер. С февраля у него начнется разжировка. Зоологи начнут уменьшать порции и регулярно взвешивать манула.

Ранее самец евразийского волка по имени Ежка поселился в Московском зоопарке. Он прибыл из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных. Животное уже прошло карантин в ветеринарном корпусе. В этот период сотрудники зоопарка проводили тренинги по адаптации Ежки на новом месте. Позже волка поселили по соседству с волчицей Радой.