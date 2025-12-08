Москвичи составят идеальное новогоднее меню в проекте «Активный гражданин»

Основной ингредиент закуски, победившей в голосовании, будут продавать со скидкой 15 процентов на рыбных рынках «Москва — на волне» в районах Косино-Ухтомский и Митино.

В преддверии главного зимнего праздника в проекте «Активный гражданин» началось голосование, в котором жители столицы совместно составят идеальное новогоднее меню. Участникам предстоит ответить на два вопроса и сделать выбор в пользу любимых блюд, без которых сложно представить праздничный стол.

Главные блюда

В первом вопросе голосования москвичам предлагается выбрать классические угощения из проверенного временем списка. Среди них — символы праздничного застолья: салаты оливье и сельдь под шубой, заливное и холодец, фаршированная утка и курица, запеченная с картофелем, бутерброды с красной икрой и торт «Медовик». Ответы на первый вопрос станут отражением гастрономических предпочтений жителей столицы и составят своеобразный рейтинг.

Закуски с выгодой

Второй вопрос голосования посвящен аппетитным закускам. Рыбные рынки «Москва — на волне» предложили горожанам выбрать лучший рецепт мини-угощения на один укус. В списке шесть вариантов — это бутерброды с селедкой на бородинском хлебе, канапе с красной рыбой, тарталетки с красной икрой, бутерброды со щучьей икрой, закуска с креветкой и бутерброды со шпротами.

Основной ингредиент закуски, победившей в голосовании, будут продавать со скидкой 15 процентов на рыбных рынках «Москва — на волне» в районах Косино-Ухтомский и Митино. Акция продлится с 25 декабря по 5 января и позволит горожанам выгодно приобрести продукт для приготовления выбранного деликатеса.

Голосование подготовил проект «Активный гражданин» совместно со столичным Департаментом торговли и услуг. Участие в нем — это возможность для каждого жителя Москвы поделиться своими праздничными традициями и получить реальную выгоду. Итоги будут полезны для тех, кто еще планирует новогоднее меню.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 7,3 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.