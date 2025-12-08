Собянин сообщил об открытии пяти зданий поликлиник после реконструкции

В столице после комплексной реконструкции открылись еще пять зданий поликлиник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Открыли еще пять зданий обновленных поликлиник в разных районах Москвы. Среди них – Детская городская поликлиника №32 на ул. Фадеева в Тверском районе. Всего за год мы привели здание 1957 года постройки к новому московскому стандарту. Полностью заменили коммуникации, системы кондиционирования, лифт. Теперь там новейшая медицинская техника, и врачи могут использовать современные методы диагностики. Сделали отдельный вход для пациентов с признаками инфекции, создали более комфортную безбарьерную среду. Увеличили количество кабинетов самых востребованных специалистов – педиатров – с четырех до девяти. Организовали комнату здорового ребенка, игровые зоны и буфет, благоустроили территорию», – написал Собянин.

Он отметил, что также свои двери для пациентов открыли еще четыре поликлиники: филиал №3 ГП №45 в Левобережном районе; филиал №3 ДГП №132 в Солнцево; филиал №3 ГП №22 в Академическом районе; филиал №5 ГП №23 и филиал №3 ДГП №120 в Некрасовке.