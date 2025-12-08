Сбор новогодних подарков для участников СВО начали в ТиНАО

Во всех районах ТиНАО начались акции по сбору новогодних подарков для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба префектуры ТиНАО.

«Волонтеры начинают формировать праздничные посылки, в которые войдут не только необходимые вещи, но и сладости, а также письма со словами поддержки и теплыми пожеланиями. Их вручат адресатам в преддверии Нового года», – говорится в сообщении.

Как отмечается, все желающие могут передать сладкие подарки, одежду, средства гигиены, налобные фонарики, батарейки, термосы, а также открытки и послания для бойцов.

Точки приема работают в каждом районе, принести подарки можно по следующим адресам: пос. Завода «Мосрентген», д. 41, Коммунарка (до 14 декабря, с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00); ул. Омская, д. 3, район Внуково (до 15 декабря, с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45), предварительно необходимо позвонить по телефону: +7 495 736-11-80; ул. Высокая, д. 2, район Щербинка (до 19 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00); опорный пункт возле ул. Десятинная, д. 1, район Бекасово (до 19 декабря, с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00); село Кленово, ул. Центральная, д. 3, район Вороново (до 22 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00); Троицк, микрорайон В, д. 54 (до 24 декабря, с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00, в субботу с 14:00 до 16:00); пос. Птичное, ул. Центральная, д. 100, Филимонковский район (до 24 декабря, с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00); храм новомучеников Подольских в пос. Шишкин Лес (стр. 43), район Краснопахорский (до 28 декабря ежедневно с 9:00 до 19:00).

В пресс-службе добавили, что в начале декабря из ТиНАО ушло 500-е с начала 2025 года отправление с гуманитарной помощью. А всего с начала года из округов столицы в зону проведения СВО ушло более 1 тыс. тонн грузов.