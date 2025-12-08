Для бесперебойной связи: в Отрадном построили центр обработки данных

Здесь будут хранить, обрабатывать и передавать большие объемы информации — это нужно для работы различных онлайн-сервисов.

На северо-востоке Москвы в районе Отрадное построили центр обработки данных (ЦОД, дата-центр). Он обеспечит российскому бизнесу надежную инфраструктуру для роста и повысит доступность цифровых технологий для жителей города. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Цифровые технологии в столице применяют практически во всех областях: транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах городского хозяйства. Дата-центры — это надежные и высокотехнологичные базы хранения, обработки и передачи больших объемов информации. Без них затрудняется работа интернет-магазинов, социальных сетей, банковских приложений и других сервисов.

«Дата-центры необходимы для того, чтобы все онлайн-сервисы, которыми пользуются москвичи, работали круглосуточно и без перебоев. Новый центр IXcellerate MOS3 будет хранить и обрабатывать облачные данные и комплексные решения любой степени сложности, в том числе высокопроизводительных серверов. Площадь четырехэтажного здания на Алтуфьевском шоссе составляет 7,4 тысячи квадратных метров. Высокотехнологичный комплекс разделен на технический и административный блок, в котором организовали офисы для сотрудников и переговорные. Для бесперебойной работы инфраструктуры ЦОД смонтировали автономную систему энергообеспечения», — отметил Владимир Ефимов.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что дата-центр с шестью машинными залами возвели на месте бывшего кирпичного завода. Инновационный объект стал примером успешного преобразования городской среды, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Комплекс оснащен инженерным решением “тепловой насос”. Это обеспечивает автономность ЦОД от городских сетей и позволяет обогревать технические, вспомогательные и отдельно стоящие административные здания за счет избыточного тепла, выделяемого серверным оборудованием. Такое решение снижает нагрузку на городские теплосети и уменьшает углеродный след объекта», — добавил Владислав Овчинский.

На первом этаже разместились входная группа и административно-бытовые помещения. В здании оборудовали два грузопассажирских лифта. На его территории провели благоустройство, смонтировали освещение и организовали открытую парковку.

Мосгосстройнадзор контролировал строительство объекта с момента начала работ на площадке в 2023 году. За этот период инспекторы ведомства провели семь контрольно-надзорных мероприятий. Как добавил председатель Мосгостройнадзора Антон Слободчиков, в результате итоговой проверки Комитет государственного строительного надзора города Москвы оформил заключение о соответствии возведенного здания требованиям проектной документации, после чего застройщик получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Объект возведен на территории Северного кампуса, который принадлежит ведущему оператору коммерческих ЦОДов.