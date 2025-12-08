Рейд «Пешеходный переход» пройдет в столице 9 декабря

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) 9 декабря проведут в Москве профилактический рейд «Пешеходный переход», призванный проверить соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«Завтра на территории города пройдет профилактический рейд "Пешеходный переход"», — сказано в публикации.

Как добавили в ведомстве, результаты анализа состояния аварийности выявили, что одним из преобладающих видов дорожных аварий является наезд на пешехода. Для повышения безопасности пешеходов и профилактики ДТП с их участием и планируется проведение этого рейда.

Ранее сообщалось, как две жительницы Москвы захотели разбогатеть, но в итоге оказались должны десятки миллионов рублей. Горожанки пошли на курсы по привлечению денег к популярному в сети коучу Надежде Матвиенко, которая научила своих подопечных брать кредиты для создания собственных курсов по привлечению богатства.