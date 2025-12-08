В Москве на Новый год выпадет снег, несмотря на теплое начало декабря. Об этом в своем Telegram-канале заявила метеоролог Татьяна Позднякова.

«В этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся», — написала она.

6 декабря синоптик Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru», что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно. Он отметил, что к Новому году россияне без снега не останутся.

Также Тишковец рассказал, что москвичам стоит ждать снег в период с 8 по 14 декабря. Синоптик не исключил высоту снежного покрова в ЦФО до 10 сантиметров.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снега в столице не стоит ждать как минимум до середины декабря. По словам синоптика, на этой неделе снег выпадет только в некоторых районах Московской области. Он добавил, что режим погоды в Москве будет однородным, колебания температуры будут минимальными.

Ранее Вильфанд раскрыл, на какой срок можно составить достоверный прогноз погоды.