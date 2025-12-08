Гости выставки Русского музея на ВДНХ получат эксклюзивную почтовую открытку

На главной выставке страны появится совместный спецпроект ВДНХ и «Почты России» «Отправь открытку с выставки». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«С 9 декабря в рамках выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» посетители смогут бесплатно получить эксклюзивную почтовую открытку с изображением картины Жерара Делабарта «Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста». Также бесплатно они смогут отправить ее в любую точку России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что открытку, выпущенную ограниченным тиражом, можно получить в подарок при покупке билета на выставку в кассе или в сувенирном магазине павильона №1. Если билеты приобретены онлайн, их владельцы также смогут обратиться за своими подарками.

«Гости выставки могут использовать открытку для поздравления с новогодними праздниками своих родных или отправить приятный сувенир самим себе на память о посещении экспозиции Русского музея на ВДНХ. Для этого в вестибюле павильона №1 «Центральный» установят специальный ящик «Почты России», откуда послания отправятся по указанным адресам. Удобнее всего заполнить и опустить открытку в почтовый ящик при выходе с выставки», – пояснили в пресс-службе.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» – проект Русского музея, подготовленный в сотрудничестве с правительством Москвы, департаментом культуры Москвы и ВДНХ.

«Экспозиция стала важным культурным событием для всей страны. 115 произведений живописи и скульптуры совершили путешествие из Санкт-Петербурга в Москву, связав культурные традиции двух городов. Многие из представленных экспонатов покидают родные стены Государственного Русского музея крайне редко», – добавили департаменте.

Увидеть экспозицию можно ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00 (вход на выставку до 20:00).