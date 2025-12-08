Собянин рассказал об итогах благоустройства на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал об итогах благоустройства на юго-востоке столицы.

«Крупные проекты по благоустройству на юго-востоке Москвы мы реализовали в Нижегородском районе, Лефортово, Марьино и Некрасовке», – написал Собянин.

Так, в Нижегородском районе, на ул. Нижняя Хохловка возле д. 8, на прежде неиспользуемой территории сделали современный спортивный кластер. Для любителей активного отдыха обустроили воркаут-зону и установили силовые тренажеры. Рядом расположился комплекс с турниками, рукоходами и боксерской грушей. Новая площадка для падел-тенниса оборудована зрительскими трибунами. Создана всесезонная коробка – летом можно играть в футбол, а зимой в хоккей.