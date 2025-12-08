13 декабря в парке «Надежда» в Ломоносовском районе в рамках проекта «Зима в Москве» состоятся соревнования по метанию снежков. В них важна не только меткость, но и стратегия. Игрокам предстоит не просто кидать снежки, а возводить укрепления, продумывать тактику и действовать слаженно, чтобы одолеть соперников.

Правила турнира

Турнир развернется на специально подготовленном поле размером 36 на 10 метров. Участники поделятся на две команды по 10 человек, состоящие из семи игроков, двух запасных и капитана. У каждой стороны будет запас из 90 снежков. Их изготовят с помощью специальной формы, чтобы все снаряды были стандартного веса.

Матч будет состоять из трех периодов, длящихся по три минуты с минутными перерывами. У участников есть два пути к победе: захватить флаг противника или «выбить» всех его игроков.

Важная часть битвы — строительство укреплений, которые помогут защититься от атак соперников. Перед началом командам выделят время на возведение оборонительных сооружений.

Организаторы будут следить за безопасностью. Все участники обязаны носить защитные шлемы, бросать снежки в лицо строго запрещено. Необходимую экипировку — шлемы и жилетки с номерами — выдадут на месте перед стартом.

Как присоединиться

Принять участие в снежных баталиях могут все желающие горожане в возрасте от 14 лет бесплатно, только в составе команды. Необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Для зрителей вход свободный.

Турнир пройдет с 12:00 до 16:00 по адресу: Ленинский проспект, владения 82–86. Он состоится в любую погоду. Продолжительность может варьироваться в зависимости от количества команд. Подробнее об этом и других мероприятиях проекта «Зима в Москве» в ЮЗАО можно узнать на сайте.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление семейных связей, создание атмосферы единства, взаимной поддержки, уюта и хорошего настроения. Благодаря разнообразным программам, в том числе спортивным, культурным, образовательным, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами. Кроме того, проект создает условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения даже в холодное время года.