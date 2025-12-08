Первый специализированный экоцентр открылся на юге города

В новом центре будут принимать разные виды вторсырья и проводить тематические мероприятия, лекции и мастер-классы. Специальная обучающая зона подготовлена для детей.

На юге Москвы открылся первый экоцентр столичного регионального оператора, в котором организуют прием вторсырья и будут учить жителей раздельному сбору мусора. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Объемы собранного вторсырья продолжают расти. Только за январь — сентябрь этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 миллиона тонн», — отметил Петр Бирюков.

В поддержку программы в столице было принято решение открыть первый городской экологический центр регионального оператора. Его главная задача — просвещение горожан в сфере экологии и вовлечение их в программу раздельного сбора мусора. В центре будут принимать разные виды вторсырья и проводить тематические мероприятия, лекции и мастер-классы.

В новом экоцентре можно сдать на переработку более 20 видов вторсырья, например бумагу, пластиковые контейнеры, флаконы, канистры, алюминиевые и жестяные банки, а также опасные отходы, такие как батарейки и ртутные градусники. На стендах разместили правила сортировки мусора и полезные советы, информацию о циклах переработки разных материалов и предметы, созданные из переработанного мусора. Для маленьких гостей в специальной детской обучающей зоне приготовили книги и настольные игры.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул важность реализации программы раздельного сбора мусора, напомнив, что участие в ней остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяется к этой инициативе.