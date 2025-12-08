Москвичам пообещали репетицию зимы

Репетиция зимы ожидается в Москве в среду, 10 декабря. По словам синоптика Александра Шувалова, в этот день столицу при относительно теплой температуре воздуха накроет снегом, однако продержатся такие метеоусловия недолго, рассказал он «Царьграду».

«Температура не будет низкой. Она будет по-прежнему достаточно высокой, около ноля градусов. Но при этом будет идти мокрый снег», — пояснил метеоролог.

В четверг, 11 декабря, температура поднимется до плюс 3 градусов, а в пятницу и субботу, 12-13 числа, — уже до плюс 5 градусов. В эти дни мокрый снег сменят небольшие дожди, из-за чего выпавший в среду снег пролежит на улицах лишь максимум полтора дня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что небольшой снежный покров не позволит слепить снежную бабу или покататься на лыжах.