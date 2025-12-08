Автовокзалы Москвы готовы к работе в новогодние праздники

Все пять автовокзалов Москвы готовы к работе в новогодние праздники, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Большие праздники – это всегда период повышенного спроса на междугородние автобусные перевозки. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы полностью подготовили все наши пять автовокзалов к бесперебойной работе в новогодние дни. Делаем все, чтобы ваше отправление в путешествие стало еще комфортнее и безопаснее», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В Дептрансе сообщили об усиленных мерах контроля: на всех автовокзалах будут работать дополнительные посты, включая досмотр багажа. Кроме того, перевозчики запускают дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос и обеспечить места всем желающим. Также там напомнили, что выйти на перрон можно только по предъявлению билета на автобус и документов, удостоверяющих личность.