Синоптик Шувалов: снег выпадет в Москве в середине недели и растает

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что снег выпадет в столице в середине следующей недели, но долго он не продержится.

«Снег в Москве может быть 9 или 10 декабря, но растает к концу недели из-за повышения температуры», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, граница снежного покрова, как ожидается, пройдёт по линии Петрозаводска, Костромы, Нижнего Новгорода и далее на Саратов.

«Снег мы в итоге увидим, но потом помашем ему рукой», — добавил эксперт.

Также стало известно, что в Свердловской области 8 декабря возможны сильные морозы, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Температура воздуха может опуститься до -31 °С.

Как добавили в ведомстве, ожидаются снежные заносы и метель.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что понижение температуры в Москве ожидается в середине второй декады декабря.