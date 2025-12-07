Самец евразийского волка поселился в Московском зоопарке

Самец серого волка по имени Ёжка прибыл в Московский зоопарк из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных, подведомственного столичному Департаменту культуры. Первое время после переезда животное относилось настороженно к непривычной обстановке. Пока Ёжка находился на карантине в ветеринарном корпусе, сотрудники проводили тренинги по его адаптации на новом месте.

Позже зверя поселили в вольере на старой территории, по соседству с волчицей Радой.

«Зоологи тщательно готовились к знакомству Ёжки и Рады. После окончания карантина самца животные жили в соседних помещениях, где обменивались звуками и запахами. А в середине ноября волков объединили. Они дружелюбно и с любопытством встретили друг друга и вскоре начали выходить на совместные прогулки», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Пока самец находился в центре воспроизводства, для него разработали специальное меню с постепенным увеличением размера порций, также животному обеспечили спокойную обстановку в вольере. Ёжку кормили говядиной, курицей, перепелками, гидропонной зеленью и различными витаминно-минеральными добавками. Он быстро привык к новой обстановке и после окончания карантина появился в экспозиции зоопарка. Со временем сотрудники начали проводить с волком тренинги, направленные на укрепление доверия: хищнику нужно было пройти через шибер или подойти к решетке.

Серый волк, он же обыкновенный или евразийский, широко распространен на разных территориях. К примеру, совсем недавно зона обитания вида охватывала почти всю Евразию (кроме ее крайнего юго-востока) и Северную Америку. В России эти животные встречаются повсеместно.

Волки — умелые и находчивые охотники, во время поиска добычи они разделяют роли: один становится загонщиком, а второй прячется в засаде. Для общения между собой звери используют вой — его слышно на дальних расстояниях.

Московский зоопарк считается одним из ведущих и авторитетных зоологических учреждений в мире. Его 161-летняя история служит неоспоримым доказательством приверженности науке, образованию и делу сохранения живой природы. За это время зоопарк прошел путь от зоосада, где демонстрировались экзотические животные, до крупного научно-исследовательского, природоохранного и просветительского центра.

В 2025 году Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных видов животных. В насчитывается 1250 видов — это собрание редких, исчезающих и экзотических животных со всех уголков планеты. Такой рекорд — результат десятилетий трудов зоологов, ветеринаров, киперов и всех, кто ежедневно заботится о животных.