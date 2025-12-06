В Москве бесснежное начало декабря наблюдается уже в четвертый раз с начала XXI века. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

— Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость, — отметил специалист.

По его словам, подобная ситуация имела место в первых пяти днях декабря 2006, 2008 и 2009 годов. При этом в 2006 году снег выпал только 19 декабря, а в 2008 году — лишь 23-го числа.

— Так что не все так грустно, — резюмировал Леус в своем Telegram-канале.

Однако, по прогнозам ряда синоптиков, зима все же наконец-то вступит в свои права. Так, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что уже со второй недели декабря зима «высунет нос» и пройдут осадки в виде снега. Подробнее о прогнозе на наступающую неделю — в материале «Вечерней Москвы».

Тем не менее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что устойчивый снежный покров может не сформироваться в Москве до конца декабря. Метеорологические расчеты показывают, что снег выпадет только 12–13-го числа, но какое количество его будет и надолго ли он задержится, неизвестно.