Завершена разработка грунта котлована станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро

Работы по строительству станции «ЗИЛ» – конечной для Бирюлевской линии метро – завершены более чем на четверть. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общестроительная готовность станции составляет 28%. На данный момент завершена разработка грунта и выполнено устройство ограждающих конструкций котлована станции. Кроме того, вынесены все инженерные коммуникации из зоны строительства тупиков за станцией. На тупиках продолжаются активные земляные работы в рамках возведения станционного комплекса – здесь уже разработано 26 тыс. куб. м», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Специалисты уже перешли к устройству монолитных конструкций. Они залили лоток платформы и уложили свыше 10 тыс. куб. м бетона.

«Помимо платформенного участка с пересадкой на одноименную станцию Троицкой линии, в составе станционного комплекса предполагается создание оборотных тупиков для подвижного состава, а также служебной соединительной ветки с Троицкой линией метро и камеры съездов», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Станция «ЗИЛ» станет конечной для нового радиуса и обеспечит его интеграцию в транспортный каркас столицы. В частности, появятся пересадки на Троицкую линию и Московское центральное кольцо (МЦК). Изначально составы будут поступать сюда с зеленой ветки. Станцию возводят на пересечении проспекта Лихачева с ул. Братьев Рябушинских вблизи одноименной платформы МЦК. Здесь появятся два вестибюля с выходами на обе стороны проспекта Лихачева.