Акции и рассказы о подвигах: юные москвичи отметят День Героев Отечества

Мероприятия проведут центр детского и юношеского творчества «Бибирево», центры развития творчества детей и юношества «Пресня» и «Гермес», а также другие учреждения дополнительного образования.

© Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Столичные дворцы творчества и центры дополнительного образования приглашают москвичей посетить концерты и лекции, а также принять участие в волонтерских акциях, посвященных Дню Героев Отечества. Его отмечают ежегодно 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

В честь праздника Дом детского творчества на Таганке 6 декабря в 15:00 проведет онлайн-лекцию для юных москвичей. Участники познакомятся с историей Дня Героев Отечества и узнают о подвигах народа России в разные периоды, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Детям предложат поразмышлять над значением таких понятий, как «герой» и «подвиг». Кроме того, пройдет интерактивная программа и чтение стихов, педагоги и воспитанники исполнят песни. Трансляция будет доступна на этой странице.

Центр развития творчества детей и юношества «Гермес» совместно со школой № 1409 8 декабря в 13:30 приглашает на премьеру фильма «Андрюха». Лента посвящена Герою Российской Федерации Андрею Рябцеву, который окончил эту школу и посвятил себя военной карьере. Фильм расскажет историю его жизни и службы. Зрители узнают о мотивации военнослужащего. Кроме того, перед премьерой откроют памятный бюст герою.

9 декабря в 16:00 в центре детского и юношеского творчества «Бибирево» москвичей ждет концертная программа «Герои! Чудо-богатыри!» по сценарию драматурга Андрея Горбунова. Перед зрителями выступят лучшие творческие коллективы и исполнители. Кроме того, в концерте примут участие представители администрации района Бибирево и проекта «Московское долголетие», ветераны войны и труда, родители воспитанников и волонтеры отряда «Свет добра».

Во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара 10 декабря в 16:00 пройдет форум «Добрый год» в рамках проекта «Благо твори». Его организует московское отделение «Движения первых». Юные волонтеры напишут письма-поздравления и создадут памятные подарки к Новому году, которые затем передадут участникам боевых действий. Кроме того, в рамках форума пройдут тематические мастер-классы по различным направлениям добровольческой деятельности и встречи с ветеранами специальной военной операции (СВО).

С 24 ноября по 20 декабря волонтерский отряд центра развития творчества детей и юношества «Пресня» проводит патриотическую акцию «Письмо солдату». Участники создают открытки, пишут послания с теплыми пожеланиями и делают рисунки, которые затем отправляют ветеранам, военнослужащим и участникам СВО. Первые посылки передадут в преддверии Дня Героев Отечества. Присоединиться к акции может каждый — для этого достаточно оставить письма и открытки в любом из корпусов центра или передать их одному из педагогов.

