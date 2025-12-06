Еще в пяти московских тоннелях появилась прерывистая разметка

Перед заменой разметки эксперты тщательно изучили каждый участок. Они учли данные об аварийности, геометрию тоннелей и радиусы поворотов, наличие помех для обзора, уровень освещения и протяженность объектов.

В этом году в пяти тоннелях Москвы заменили сплошную разметку на прерывистую. Среди них — Митьковский (Третье транспортное кольцо (ТТК)) и Арбатский (под улицей Новый Арбат) тоннели, на Садовом кольце под эстакадой Комсомольского проспекта, Бутырской улице (перед ТТК) и Дмитровском шоссе (под улицей Руставели).

Прерывистая разметка разрешает перестроение в тех местах, где она нанесена, в отличие от сплошной. Теперь при наличии прерывистой линии можно безопасно перестраиваться прямо внутри тоннеля — раньше для этого необходимо было занимать нужную полосу еще до въезда. Это создавало неудобства, если ряд замедлялся или водитель не успевал вовремя перестроиться.

Разметку заменили в рамках проектов, разработанных экспертами Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Переразметка позволяет делать поездки быстрее и комфортнее. Каждый проект реализуется только после детального анализа участка — специалисты учитывают аварийность, видимость, освещенность и другие факторы, чтобы обеспечить безопасность. С 2020 по 2024 год мы заменили сплошные линии на прерывистые в 24 тоннелях. В этом году сделали переразметку еще в пяти тоннелях. Теперь водители смогут перестраиваться в этих местах безопасно и без нарушений. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Перед заменой разметки специалисты ЦОДД тщательно изучили каждый участок. Они учли данные об аварийности, геометрию тоннелей и радиусы поворотов, наличие помех для обзора, уровень освещения и протяженность объектов. Только после соблюдения всех критериев для безопасного проезда сплошную разметку поменяли на прерывистую.

В этом году в столице планировали реализовать 100 проектов по переразметке. Однако план удалось перевыполнить: специалисты ЦОДД разработали 120 проектов, 108 из которых уже реализовали. Работы велись в том числе на ключевых магистралях с интенсивным движением — Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Например, дополнительные полосы в обоих направлениях были добавлены на участках ТТК от 1-го Сетуньского проезда до Лужнецкой эстакады и от улицы Шарикоподшипниковская до Волгоградского проспекта. Кроме того, обустроили еще одну полосу на съезде с ТТК на Большую Тульскую улицу рядом с Варшавским шоссе. Дополнительная полоса появилась и на съезде с трассы М-9 «Балтия» на внешнюю сторону МКАД. Благодаря этому более 1,5 тысячи водителей могут проезжать участок вдвое быстрее в утренние востребованные часы.

В следующем году планируется продолжить проектирование для обустройства новых полос за счет переразметки на участках МКАД и ТТК, чтобы увеличить их пропускную способность и повысить безопасность.

Переразметка позволяет улучшить условия движения без капитального строительства в местах плотной застройки. Новые изменения в разметке помогают увеличить пропускную способность дорог и среднюю скорость движения, сделать безопасными сложные выезды. Кроме того, переразметка позволяет создавать новые направлений на перекрестках и дополнительные развороты. Таким образом получается организовать альтернативные маршруты, с которыми водители могут сокращать путь и добираться до места назначения быстрее.