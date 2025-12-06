Собянин: Спрос на обучение в центре «Профессии будущего» вырос в 2,5 раза

Центр предоставляет программы обучения по 75 актуальным специальностям.

Центру «Профессии будущего» исполнилось два года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Непрерывное профессиональное образование стало трендом XXI века. Из-за трансформации экономики и рынка труда смена специальности несколько раз в течение жизни становится нормой, поэтому растет спрос на короткие программы обучения. В ответ на эти вызовы столица реализует московский стандарт непрерывного образования», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

Центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» открыли в 2023 году. Площадка предоставляет обучающие программы по 75 актуальным специальностям. Москвичи, независимо от возраста, образования и опыта работы, максимум за три месяца могут кардинально поменять свою профессию.

Спрос на обучение в центре вырос в 2,5 раза в этом году. Новую специальность освоили уже 70 тысяч человек, из них 50 тысяч — только в 2025-м.

Осенью у центра появилась собственная площадка практического обучения на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Печатниках. Здесь разместилось 35 современных цехов-мастерских. Методика обучения специально разработана для взрослых москвичей и отвечает требованиям работодателей. На площади девять тысяч квадратных метров установлено оборудование, как на реальных производствах, а на занятиях обучают тем практическим навыкам, которые важны в работе. Ежегодно центр в Печатниках будет выпускать 15 тысяч квалифицированных специалистов.

Подобрать подходящую образовательную программу, а также вакансии помогают карьерные наставники центра. В агрегированной базе — более полумиллиона предложений работодателей. В числе партнеров — свыше трех тысяч ведущих компаний и предприятий.

Экосистема «Профессии будущего» помогает выстраивать карьерную траекторию и будущим специалистам. В центре для школьников работает уникальная программа комплексной профориентации, которая позволяет подросткам осознанно выбрать специальность. В новом центре в Печатниках студенты колледжей проходят производственную практику.